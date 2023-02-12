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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Tokyo Büyükelçiliğindeki taziye defterini imzaladı

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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Tokyo Büyükelçiliğindeki taziye defterini imzaladı

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğini ziyaret ederek, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğini ziyaret ederek, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı.

Tokyo Büyükelçiliğine göre Hayaşi, Büyükelçiliği ziyaret etti.

Depremlerde hayatını kaybedenler anısına açılan taziye defterini imzalayan Hayaşi, deftere, Japonya hükümeti ve halkı adına derin üzüntülerini ve dayanışma duygularını kaydetti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre ise ziyarette Bakan Hayaşi, Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'e, Japon hükümetinin, ihtiyaç duyulan yardımları Türkiye'ye tedarik etmeye hazır olduğunu aktardı.

Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin, Japonya'nın güneydoğusunda eylül 1890'da, anavatana dönüş yolunda battığı Kuşimoto kentinde de Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kuşimoto Belediyesi açıklamasında taziye mesajı yayımlandı ve "Tüm afetzedelere yürekten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Medyada ve internette afetin büyüklüğünü görmüş olmaktan son derece acı duyuyoruz. Japonya ve Türkiye arası dostluğun başlangıç noktası olan Kuşimoto'da sizler için bağış topluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Japonya İmparatoru Naruhito, depremler nedeniyle hafta içinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı göndermişti.

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Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Japonya Tokyo Güncel Haberler

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