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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Fidan'ı tebrik etti

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Fidan'ı tebrik etti

Güncel Haberler

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hayaşi'nin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, yeni görevi dolayısıyla kutlama mesajı gönderdiğini bildirdi.

Kutlama mesajında Hayaşi'nin, yeni görevi dolayısıyla Fidan'ı tebrik ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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