Japonya Dışişleri Bakanı 1-2 Nisan'da Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'nın Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın daveti üzerine 1-2 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Günlük basın brifinginde ziyaretle ilgili bilgi vermesi istenan Mao, "Çin ve Japonya birbirleri için önemli komşulardır. İkili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini sürdürmek, bölgenin ve iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet eder" dedi.

Çin'in, Japonya Dışişleri Bakanı'nın ziyaretine büyük önem verdiğine dikkat çeken Mao, Çin yönetiminin Hayaşi ile görüşeceğini ve Qin'in ikili ilişkiler ile ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmak için Hayaşi ile temaslarda bulunacağını söyledi.

Mao, iki ülke liderlerinin ulaştığı önemli fikir birliğini stratejik rehberlik olarak kullanan Çin'in, Çin-Japonya Barış ve Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 45. yıl dönümü fırsatını değerlendirmek için Japonya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti. Mao, diyalog ve iletişimi güçlendirmek, tatbiki işbirliğini derinleştirmek, anlaşmazlıkları ve farklılıkları yönetmek ve yeni çağın gerekliliklerini karşılayan yapıcı ve istikrarlı Çin-Japonya ilişkilerinin kurulmasını teşvik etmek gerektiğini de sözlerine ekledi.