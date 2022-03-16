Japonya'dan Rusya'ya bir yaptırım daha - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'dan Rusya'ya bir yaptırım daha

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Japonya'dan Rusya'ya bir yaptırım daha

Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünü iptal edeceğini duyurdu.

Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünü iptal edeceğini duyurdu.

Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaşan Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla Japonya'dan yeni bir yaptırım daha eklendi. Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünün iptal edeceği ifade edildi. Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kararı en kısa sürede kamuoyuna açıklayacağı belirtilirken, söz konusu tedbirin ardından Rusya'nın daha yüksek ithalat vergilerine tabi olacağı kaydedildi.

JAPONYA YAPTIRIMLARI SERTLEŞTİRİYOR

Rusya'nın, Ukrayna işgalinin ardından Moskova'ya dünya ülkelerinden birçok ticari yaptırım uygulanmış, Japonya da yarı iletkenlere ve diğer yüksek teknoloji ürünlerine yönelik Rusya'ya ihracat kısıtlaması uygulamıştı.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz Cuma günü Rusya'nın ticari ilişkilerdeki "ayrıcalıklı ulus" statüsünü sona erdirmek adına ABD dahil batının harekete geçeceğini duyurarak, "Ülkelerimizin her biri, Rusya'nın en çok kayrılan, ayrıcalıklı ulus statüsünü reddetmek için adımlar atacak" ifadelerini kullanmıştı.

(Burak Ersoy/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title