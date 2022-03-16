Japonya'dan Rusya'ya bir yaptırım daha

Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünü iptal edeceğini duyurdu.

Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaşan Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla Japonya'dan yeni bir yaptırım daha eklendi. Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünün iptal edeceği ifade edildi. Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kararı en kısa sürede kamuoyuna açıklayacağı belirtilirken, söz konusu tedbirin ardından Rusya'nın daha yüksek ithalat vergilerine tabi olacağı kaydedildi.

JAPONYA YAPTIRIMLARI SERTLEŞTİRİYOR

Rusya'nın, Ukrayna işgalinin ardından Moskova'ya dünya ülkelerinden birçok ticari yaptırım uygulanmış, Japonya da yarı iletkenlere ve diğer yüksek teknoloji ürünlerine yönelik Rusya'ya ihracat kısıtlaması uygulamıştı.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz Cuma günü Rusya'nın ticari ilişkilerdeki "ayrıcalıklı ulus" statüsünü sona erdirmek adına ABD dahil batının harekete geçeceğini duyurarak, "Ülkelerimizin her biri, Rusya'nın en çok kayrılan, ayrıcalıklı ulus statüsünü reddetmek için adımlar atacak" ifadelerini kullanmıştı.

(Burak Ersoy/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel