Japonya'dan Rusya'nın "savaş suçlarının cezalandırılması" talebi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'dan Rusya'nın "savaş suçlarının cezalandırılması" talebi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Japonya'dan Rusya'nın 'savaş suçlarının cezalandırılması' talebi

Japon hükümeti, Ukrayna'da sivillerin öldürülmesini "şiddetle" kınayarak işlediği "savaş suçları" nedeniyle Rusya'nın cezalandırılmasını istedi.

Japon hükümeti, Ukrayna'da sivillerin öldürülmesini "şiddetle" kınayarak işlediği "savaş suçları" nedeniyle Rusya'nın cezalandırılmasını istedi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu düzenlediği basın toplantısında "Rus askerlerinin Ukrayna'da sivilleri öldürdüğü" haberlerinin hükümeti "şoka uğrattığını" ve bu eylemleri şiddetle kınadıklarını söyledi.

Masum sivillerin öldürülmesini "uluslararası insani hukukun ciddi şekilde çiğnenmesi" olarak niteleyen Matsuno, "gerçeklerin ortaya çıkarılması ve Rusya'nın savaş suçlarının cezalandırılması" gerektiğini belirtti.

Japonya'nın G7 ülkeleriyle iş birliği ve uluslararası toplumla dayanışma halinde hareket ettiğini kaydeden Matsuno, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) hamlelerini ise "endişeyle" izlediklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in BMGK'ye hitabında dikkati çektiği "Güvenlik Konseyinin reform edilmesi taleplerine" yönelik Matsuno ülkesinin, reform faaliyetlerine destek vereceğini kaydetti.

Buça'da bulunan sivil cesetleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlarken uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğunun görüldüğü öne sürülmüştü.

ABD yönetimi, söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Japonya, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title