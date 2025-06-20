Japonya'dan İsrail'e Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

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Japonya, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi aracılığıyla İsrail'e uluslararası hukuka saygı göstermesi ve İran ile gerilimi artırıcı eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı, karşılıklı saldırıların yol açtığı yıkımdan endişe ettiklerini belirtti.

Japonya, İsrail'e uluslararası hukuka saygı göstermesi ve İran'la gerilimi tırmandırmaktan kaçınması çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile karşılıklı saldırılara ve bunun yol açtığı geniş çaplı yıkıma ilişkin Tokyo'nun derin endişesini dile getirdi.

İvaya, İran'ın nükleer programına atıfta bulunarak "bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesi yönünde çabaların önemli olduğunu" vurguladı.

İran ile gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılması gerektiği ve sükunetin yeniden sağlanmasının en önemli öncelik olduğunu kaydeden İvaya, İsrail'e, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve İran'la yaşanan gerilimi tırmandırmaktan kaçınması çağrısı yaptı.

İvaya, ayrıca, Tel Aviv yönetiminden Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik işbirliği talebinde bulundu.

Öte yandan, Bakan İvaya, Gazze'de de insani durumu iyileştirmek ve esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için ateşkesin sağlanması ve gerilimin derhal azaltılması gerektiğini vurguladı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "kesinlikle kabul edilemez" ve "son derece üzücü" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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