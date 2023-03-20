Japonya'dan Hint-Pasifik'e 75 milyar dolarlık altyapı ve güvenlik finansmanı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 2030'a kadar Hint-Pasifik bölgesine özel yatırım ve kredi yoluyla 75 milyar dolardan fazla altyapı ve güvenlik finansmanı sağlayacaklarını açıkladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 2030'a kadar Hint-Pasifik bölgesine özel yatırım ve kredi yoluyla 75 milyar dolardan fazla altyapı ve güvenlik finansmanı sağlayacaklarını açıkladı.

Kişida, Yeni Delhi'ye düzenlediği ziyarette, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi sonrası Hint düşünce kuruluşu "Indian Council of World Affairs" (ICWA) etkinliğinde konuştu.

Uluslararası toplumun, Rusya-Ukrayna krizi dahil büyük olaylara tanık olduğunu söyleyen ve büyük güç dengelerinin değiştiğini dile getiren Kişida, "Bu, bizi en temel zorluklardan, barışı savunmakla yüzleşmeye mecbur bırakıyor." dedi.

Japonya'nın izlediği "Serbest ve Açık bir Hint-Pasifik" (FOIP) vizyonunun ve bu vizyon içerisinde Hindistan'ın oynadığı rolün altını çizen Kişida, "Jeopolitik rekabete düşmeden, farklı ulusların hukukun üstünlüğü altında bir arada var olduğu ve birlikte geliştiği bir dünyayı hedeflememiz gerektiğine inanıyorum. Kimseyi dışlamıyoruz, kamplar oluşturmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, 2030'a kadar Hint-Pasifik bölgesine özel yatırım ve kredi yoluyla 75 milyar dolardan fazla altyapı ve güvenlik finansmanı sağlayacağını açıklayan Kişida, "Japonya diğer ülkelerle birlikte büyüyecek. Kamu ve özel sektör birlikte, her ülkenin ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde cevap vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.