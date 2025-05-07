Japonya'dan Hindistan ve Pakistan'a Savaş Uyarısı

Japonya, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmaların büyük çapta bir savaşa dönüşeceğinden endişe duyduklarını belirterek, olayların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Hindistan ve Pakistan arasındaki son gelişmelerin geniş çapta bir savaşa evrilmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Japonya Hindistan ve Pakistan'ı itidalli davranmaya ve Güney Asya'da barış ve istikrar için diyalog yoluyla durumu istikrara kavuşturmaya kuvvetle teşvik etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.