Japonya'dan Gana ve Kamerun'a aşı desteği

Japon hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Gana ve Kamerun'a aşı gönderecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın, salgınla mücadelede Afrika ülkelerine desteği sürüyor.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla Gana'ya 310 bin, Kamerun'a 70 bin doz aşı temin edilecek.

30 milyon nüfuslu Gana ve 26 milyon nüfuslu Kamerun'a tedarikin, hava yoluyla bu hafta sonunda sağlanacağı kaydedildi.