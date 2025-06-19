Japonya'dan Çin'e Uçak Gemisi Protestosu

Japonya Savunma Bakanlığı, ülke yakınlarında görülen Çin'e ait 2 uçak gemisinden savaş uçakları ve helikopterlerle Pasifik Okyanusu'nda 520 kalkış ve iniş saptandığını açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığından, ülke yakınlarında gözlemlenen Çin uçak gemilerinin faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Çin'e ait Liaoning ve Şandong adlı uçak gemilerinden, savaş uçakları ve helikopterlerle geçen hafta Pasifik Okyanusu'nda 520 iniş ve kalkış tatbikatı yapıldığı belirtildi.

Pasifik Okyanusu'nda bu 2 geminin ilk kez aynı anda faaliyet gösterdiği ifade edilen açıklamada, Çin'in "uzak sularda operasyon yürütme kabiliyetini artırmayı hedeflediği" savunuldu.

Bu arada, Japonya hükümetinin, Pasifik Okyanusu üzerinde devriye gezen Japon donanmasına ait savaş uçağı ile Çin askeri uçağının kritik mesafede karşı karşıya geldiği olay nedeniyle Çin'i protesto ettiği belirtildi.

Çin Savunma Bakanlığı, geçen hafta Liaoning ve Şandong uçak gemilerinin, harp filolarıyla Batı Pasifik ve çevresindeki sularda tatbikat yaptığını duyurmuştu.

Japonya hükümeti, Çin'e ait iki aktif uçak gemisi Liaoning ve Şandong'un 7-9 Haziran tarihlerinde Japonya yakınlarında görüldüğünü açıklamıştı.

Öte yandan, Japonya Savunma Bakanlığı, 11 Haziran'da Japon donanmasına ait savaş uçağının Pasifik Okyanusu'nda devriye gezerken Çin'e ait askeri uçakla havada burun buruna geldiğini duyurmuştu. Pekin yönetimi ise bu olaydan Japonya'yı sorumlu tutmuştu.