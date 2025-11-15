Haberler

Japonya'dan Çin'e Seyahat Uyarısına Tepki

Güncelleme:
Japonya, Çin'in vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmemeleri yönündeki uyarısı üzerine tepki gösterdi ve iki ülke arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak uygun adımlar atılmasını talep etti.

Japonya, Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri üzerine yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmekten kaçınma uyarısında bulunan Çin'e tepki gösterdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'e "uygun adımlar" atma çağrısında bulundu ve iki ülke arasında diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Pekin yönetiminin vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı üzerine Çin'e itirazlarını ilettiklerini belirten Kihara, "Hükümetler arasındaki görüş ayrılıkları, çok katmanlı iletişimi daha da gerekli kılıyor." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japon liderin Tayvan bağlantılı meselelerle ilgili provokatif açıklamalarının Çin-Japon ilişkilerinin atmosferini olumsuz etkilediği ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının güvenliğine ciddi risk oluşturduğu belirtilmişti.

Çin vatandaşlarına yakın dönemde Japonya'ya gitmekten kaçınmaları uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda bu ülkede bulunan vatandaşlara yerel güvenlik durumunu yakından takip etmeleri ve kendilerini koruma önlemlerini artırmaları tavsiyesinde bulunulmuştu.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
