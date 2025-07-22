Japonya'dan BMGK Reformu Çağrısı

Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) güncel sorunlarla mücadele edebilmesi için en kısa zamanda kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Takuma Miyaji, BMGK'de Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın başkanlığında, ihtilafların barışçıl çözümüne ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

Takuma, güncel küresel sorunlar karşısında BMGK'nin hiç olmadığı kadar önemli olduğunu ifade etti.

BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunacak ve çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde en yakın zamanda reforma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Takuma, BMGK'nin daha temsil edilebilir, meşru ve etkin hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Küresel sorunların üstesinden gelmek için uluslararası toplumun birleşmesi gerektiğini vurgulayan Takuma, bu noktada hukukun üstünlüğünün önemine dikkati çekti.

Takuma, hiçbir ülkenin, mevcut durumu tek taraflı olarak zorla değiştirmesine müsamaha gösterilmemesi gerektiğini, bu durumun BMGK'nin çok taraflılık ilkesine ters olduğunu kaydetti.