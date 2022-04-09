Japonya'dan BM'nin COVAX programına ek 500 milyon dolar destek - Haberler

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Japonya'dan BM'nin COVAX programına ek 500 milyon dolar destek

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'dan BM'nin COVAX programına ek 500 milyon dolar destek

Japonya, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) 500 milyon dolar daha bağışlayacak.

Japonya, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı ( Covax ) 500 milyon dolar daha bağışlayacak.

Başbakan Kişida Fumio, düşük ve orta gelirli ülkelere Kovid-19 aşısı sağlamayı hedefleyen GAVI COVAX AMC aşı ittifakı zirvesine çevrim içi katıldı.

Zirvede konuşan Kişida, Kovid-19'un mağlup edilmesinde "güçlü etkisini" vurguladığı aşılara, küresel düzeyde erişimde "eşitsizlik yaşandığını" söyledi.

Aşılara eşit erişim sağlanarak "herkesin sağlığının korunmasını" isteyen Kişida, ülkesinin COVAX'a 500 milyon dolar daha katkıda bulunacağını bildirdi.

Kyodo ajansı, yeni mali destekle birlikte Japonya'nın söz konusu programa toplam katkısının 1 milyar doların üzerine çıkacağını aktardı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Birleşmiş Milletler, Japonya, dolar, COVAX, Güncel, Haberler

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