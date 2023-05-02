Japonya'dan Afrika'ya 'barış ve istikrar' için 500 milyon dolarlık mali destek sözü

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 4 ülkelik Afrika turunda kıtaya 500 milyon dolarlık mali destek sözü verdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Mısır'dan sonra dün Gana'nın başkenti Akra'da Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ile bir araya gelen Kişida, sonrasında yaptığı basın toplantısında, Tokyo hükümetinin gelecek 3 yıl içerisinde barış ve istikrara destek için kıtaya 500 milyon dolar mali destek sağlayacağını belirtti.

Kişida, ekonomik kalkınmanın barış ve istikrar olmadan sağlanamayacağı vurgusu yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bugünün gerçeklerini yansıtmadığını ve reforma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kişida, mevcut yapının 2. Dünya Savaşı galiplerine göre kurulduğunu kaydetti.

Gana'dan sonra bugün Kenya'da temaslarda bulunacak olan Kişida, ziyarette ele alınan önemli başlıkları G-7 Liderler Zirvesi'ne de taşıyacağını ifade etti.

Afrika Birliği, yıllardır BMGK'de reform çağrıları yapıyor ve daimi koltuk talep ediyor.

Başbakan Kişida, Kenya ve Mozambik ziyaretleriyle Afrika turunu tamamlayacak.