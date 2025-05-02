Japonya'dan ABD Tahvilleri Üzerine Stratejik Açıklamalar

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, ülkesinin ABD Hazine tahvillerine yönelik büyük yatırımlarının, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yürütülen gümrük tarifesi müzakerelerinde "masadaki kartlardan biri" olabileceğini söyledi.

Japonya'nın TV Tokyo kanalındaki haber programında konuşan Kato, Japonya'nın ABD Hazine tahvillerine yönelik yatırımlarına ilişkin, "Bu bir kart olarak mevcut, ancak bunu kullanmayı seçip seçmemenin ayrı bir karar olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kato, ABD ile yapılacak müzakerelerde çeşitli faktörlerin masada olacağını vurgulayarak, Japonya'nın ABD tahvillerini satmama taahhüdünün, Washington yönetimini Tokyo lehine bir anlaşmaya ikna edebileceğini belirtti.

Japonya, şubat ayı sonu itibarıyla 1,13 trilyon dolarlık yatırım ile ABD Hazine tahvillerinin en büyük yabancı yatırımcısı konumunda bulunuyor.

İkinci sırada yer alan Çin ise Trump yönetimiyle benzer şekilde ticari gerilimler yaşıyor.

Japon yetkiliye göre müzakereler "yapıcı"

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre ise müzakerelerden sorumlu Japon hükümeti yetkilisi Akazawa Ryosei, dün Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin "yapıcı" geçtiğini söyleyen Akazawa, gelecek ay bir ticaret anlaşmasına varılabilmesi için görüşmelerin ilerlemesini umduğunu belirtti.

Görüşmede Japonya'nın tarifelere yönelik hassasiyetini dile getirdiğini aktaran Akazawa, ABD'ye bu tarifeleri gözden geçirme çağrısında bulunduğunu söyledi.

Akazawa ayrıca, tarifeler konusundaki bir sonraki görüşmenin bu ayın sonlarına doğru olmasının beklendiği mesajını verdi.