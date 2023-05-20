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Japonya'daki Türk seçmenler cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başında

Güncel Haberler

- Japonya'daki Türk seçmenler cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başında Japonya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylaması için yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

- Japonya'daki Türk seçmenler cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başında

TOKYO - Japonya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylaması için yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Japonya'daki Türk vatandaşları 08.00 itibariyle Tokyo Büyükelçiliği ve Nagoya Başkonsolosluğu'nda sandık başına gitti. Japonya'daki Türk seçmenler bugün ve yarın saat 08.00-22.00 saatleri arasında oy kullanabilecek. Oylar, sandıkların kapanmasının ardından hava yolu ile Türkiye'ye gönderilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Güncel

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