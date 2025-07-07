Japonya'daki Tokara Takımadalarında 16 Günde 1592 Deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Tokara takımadalarında 16 günde farklı büyüklüklerde 1592 deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, Kagoşima eyaletine bağlı takımadalar, son 16 gündür depremlerle sarsılıyor.

Verilere göre, 21 Haziran-7 Temmuz'da adalar bölgesinde büyüklükleri 1 ila 6 arasında değişen 1592 deprem meydana geldi.

Bölgede en son 6 Temmuz'da 4,9 ve 5,5 büyüklüğünde; 7 Temmuz yerel saatle 12.12'de 5,1 büyüklüğünde depremler oluştu.

Resmi Kyodo ajansı, bölgedeki depremlere ilişkin ölü, yaralı ve hasar bilgisi rapor edilmediğini bildirdi.

Takımadalardan 3 Temmuz'dan bu yana feribotlarla halkın tahliyesi sürüyor.

Evlerin çökmesi ve heyelan riski

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Aoki Kazuhiko, gazetecilere yaptığı açıklamada, adalar bölgesi sakinlerinin tahliyesine çabaladıklarını yineledi.

"Sarsıntının güçlü olduğu bölgelerde, evlerin çökmesi ve heyelan riski artıyor" diyen Aoki, tehlikeli bölgelere mecbur kalmadıkça girilmemesi uyarısı yaptı.

160 kilometrelik bir bölgeyi kapsayan Tokara takımadaları bölgesinde Eylül 2023'te 346 ve Aralık 2021'de ise 308 deprem meydana gelmişti.

Toplamda 100 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve başlıca 7 adacıktan oluşan Tokara takımadalarında, Haziran 2025 itibarıyla yaklaşık 670 kişi yaşıyor.