Japonya'daki Fuji Dağı'nı Gören Fotoğraf Noktasına Yeni Branda Yapılacak

Japonya'daki Fuji Dağı'nı gören fotoğraf noktasına turist yoğunluğuna karşı önlem amacıyla çekilen ancak yırtıldığı gözlenen brandanın yenileneceği bildirildi.

Fujikawaguçiko kasabasında popüler fotoğraf çekim noktasının internette viral olmasının ardından artan yabancı turist ziyaretleri şikayetlere neden oldu.

Bölgede turistlerin yol açtığı çöp birikintileri ve trafik kurallarına uyulmaması gibi sorunların yaygınlaşması sonrası fotoğraf çekim noktasına siyah branda çekilmişti.

Yetkililerce yapılan kontrollerde, alınan önleme rağmen çekim için söz konusu noktaya akın eden yabancı turistlerin, fotoğraf alabilmek amacıyla siyah brandayı yırttığı görüldü.

Yerel basına konuşan yetkili, önlem amacıyla çekilen brandada "delikler açılması dahil ahlak eksikliklerini görmek hayal kırıklığı oluşturuyor" dedi. Yetkili, zarar gören brandadaki deliklerin onarılacağını, branda malzemesinin güçlendirileceğini ve renginin mavi ya da yeşil olacağını bildirildi.

Buna göre 2,5 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğindeki siyah brandanın ivedilikle onarılacağı ve üzerine "dokunmayın" uyarısı asılacağı aktarıldı.

Yetkililer daha önce alınan tedbirlerde, kalabalığı kontrol altında tutmak için bölgeye güvenlik görevlileri yerleştirmiş ve İngilizce uyarılar yayınlamaya başlamıştı.

"Çok daha Japon hissettirdiği algısı"

Kasabanın birçok noktasından Fuji Dağı görülürken, branda çekilen noktada Fuji Dağı, yaygın market zinciri Lawson şubesi ile aynı karede üst üste çekilebiliyor.

Diğer çekim yerlerine kıyasla söz konusu nokta, sosyal medyada, "çok daha Japon hissettirdiği için daha popüler hale geldiği" belirtiliyor.

Lawson şubesinin karşı kaldırımında "aşırı kalabalıklaşan" turistler, trafik işaretleri ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen yerel halk nezdinde şikayetlere yol açıyor.

Araçlarını fotoğraf çekim noktasına kurallara aykırı park eden turistlerin, "daha iyi görüntü yakalayabilmek" amacıyla caddede konuşlu binaların çatılarına tırmandığı görülebiliyor.

Ulusal simge

Japonya'da Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Miras Listesinde" bulunan 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri.

Başkent Tokyo'dan Fuji Dağı'na en kolay ulaşım noktalarından biri olarak kabul edilen Yoşida Patikası, başlangıç düzeyindeki tırmanışçılar için popüler.