Japonya'daki depremde raydan çıkan trenin sökülmesi iki hafta sürecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'daki depremde raydan çıkan trenin sökülmesi iki hafta sürecek

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Japonya'daki depremde raydan çıkan trenin sökülmesi iki hafta sürecek

Japonya'da 7,4 büyüklüğünde depremde raydan çıkan yüksek hızlı trenin sökülmesinin iki hafta süreceği bildirildi.

Japonya'da 7,4 büyüklüğünde depremde raydan çıkan yüksek hızlı trenin sökülmesinin iki hafta süreceği bildirildi.

East Japan Railway firması, geçen haftaki depremde raydan ayrılan 17 vagonlu yüksek hızlı trenin sökülmesinin iki hafta süreceğini açıkladı.

Yerinden oynatılması için kullanılan krikoların yetersiz geldiğini kaydeden firma, vagonların kaldırılması için vinç kullanılacağını aktardı.

Tren 7,4 büyüklüğündeki depremde Miyagi eyaletindeki bir viyadükte raydan çıkmış, içindeki 78 yolcudan yaralanan olmamıştı.

Ülkenin kuzeydoğusunda 16 Mart gecesi meydana gelen depremde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Japonya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title