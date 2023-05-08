Japonya'daki Bir İlkokulda 51 Öğrenci Gaz Kokusu Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

TOKYO, 8 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın Osaka vilayetindeki bir ilkokulda gaz kokusunun duyulduğu ve ardından kendini iyi hissetmeyen 51 çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TOKYO, 8 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın Osaka vilayetindeki bir ilkokulda gaz kokusunun duyulduğu ve ardından kendini iyi hissetmeyen 51 çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yerel polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre Osaka vilayetinin Yao kentindeki Kamei İlkokulu'nda Pazartesi günü yerel saatle 10.00 civarında tuhaf, doğalgaza benzeyen bir koku hissedildi.

Polis, tüm çocukların okul binasından tahliye edildiğini ve kendini iyi hissetmeyen 51 çocuğun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Çocukların hiçbirinde ciddi semptoma rastlanmadı.

Okul binasında herhangi bir doğalgaz sızıntısının olmadığını teyit eden yerel yetkililer, kokunun nedeninin araştırıldığını belirtti.