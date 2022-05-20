Japonya'da yolcuya saldıran bakan yardımcısı muavini gözaltına alındı - Haberler

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Japonya'da yolcuya saldıran bakan yardımcısı muavini gözaltına alındı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'da yolcuya saldıran bakan yardımcısı muavini gözaltına alındı

Japonya Maliye Bakanlığı Politika Planlama ve Koordinasyondan Sorumlu Bakan Yardımcısı Muavini Ono Heihaçiro, alkollü bindiği metroda yolcuya saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Japonya Maliye Bakanlığı Politika Planlama ve Koordinasyondan Sorumlu Bakan Yardımcısı Muavini Ono Heihaçiro, alkollü bindiği metroda yolcuya saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre olay, başkentteki Şibuya ile Kanagawa'daki Chuo-Rinkan istasyonlarını bağlayan Denentoshi hattında meydana geldi.

Bakan Yardımcısı Muavini Ono, alkollü bindiği metroda bir yolcuya fiziki saldırıda bulundu.

Olay yerine gelen polis, 56 yaşındaki Ono'yu gözaltına aldı.

Hükümetten konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Maliye Bakanlığı, Politika, Japonya, Kamu, Güncel, Haberler

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