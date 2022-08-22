Japonya'da yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi ölü Güncel Haberler Japonya'nın Nagoya kentinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Japonya'nın Nagoya kentinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneydoğusunda bulunan Aiçi eyaletindeki Nagoya Otoyolunda seyir halindeki yolcu otobüsü ile otomobil, Toyoyama-Minami Kavşağında yerel saatle 10.15 sıralarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından yan yatan otobüs alev aldı. Nagoya İtfaiye Departmanına göre olayda 2 kişi hayatını kaybetti, yaşları 20 ila 50 arasında değişen 7 kişi yaralandı. 61 koltuk kapasiteli otobüsün kent ile havalimanı arasında yolcu taşıdığı saptandı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Japonya Nagoya Güncel Haberler

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