Japonya'da yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi ölü
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Japonya'nın Nagoya kentinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Japonya'nın Nagoya kentinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin güneydoğusunda bulunan Aiçi eyaletindeki Nagoya Otoyolunda seyir halindeki yolcu otobüsü ile otomobil, Toyoyama-Minami Kavşağında yerel saatle 10.15 sıralarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından yan yatan otobüs alev aldı.
Nagoya İtfaiye Departmanına göre olayda 2 kişi hayatını kaybetti, yaşları 20 ila 50 arasında değişen 7 kişi yaralandı.
61 koltuk kapasiteli otobüsün kent ile havalimanı arasında yolcu taşıdığı saptandı.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel