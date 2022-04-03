Japonya'da yeni otomobil satışları 2021 mali yılında yüzde 9,5 düştü

Japonya'da yeni otomobil satışları, 2021 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,5 geriledi.

Yarı iletken çip ile parça tedarik sorununun etkisini sürdürdüğü otomobil sektöründe imalat hızının düşmesi satışlara yansıyor.

Japonya Otomobil Bayileri Federasyonu (JADA) ile Hafif Motorlu Araç ve Motosiklet Federasyonu, 2021 mali yılı verilerini güncelledi.

31 Mart'ta sona eren 2021 mali yılı verilerine göre, ülke genelinde 4 milyon 215 bin 826 araç satıldı. Böylece yeni otomobil satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,5 düşüş kaydetti.

Mini araçlar hariç ülke içi otomobil satışları, yüzde 8,2 kayıpla 6 milyon 660 bin 855'e düştü.

Motor hacmi 660 cc'ye kadar olan mini araç satışları ise yüzde 11,5 düşüşle 1 milyon 554 bin 971'e geriledi.

Japon otomobil üreticilerinin ülke içi satışlarındaki düşüş oranları da güncellendi. Buna göre, Toyota yüzde 9,7, Honda yüzde 3,4, Nissan yüzde 1,1, Mazda yüzde 15,4 ve Subaru yüzde 14,2 düşüş kaydetti. Mini araç üreticilerinden Daihatsu yüzde 7,8 ve Suzuki de yüzde 12,8 kayıp yaşadı.