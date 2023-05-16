Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da vinç araçların üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Güncel Haberler

- Japonya'da vinç araçların üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Japonya'da bir şantiyede bulunan vincin yol kenarındaki araçların üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

- Japonya'da vinç araçların üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

TOKYO - Japonya'da bir şantiyede bulunan vincin yol kenarındaki araçların üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Shinagawa bölgesinde bir şantiyede bulunan yaklaşık 20 ton ağırlığındaki vinç, yerel saatle 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 araç ve 1 kamyonetin üzerine devrildi. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonette bulunan 50'li yaşlarındaki 1 erkek yaralı olarak kurtarılırken, araçlardan birinde bulunan 40'lı yaşlarındaki bir adamın ise hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın meydana geldiği şantiyenin yaşlı bakım tesisi inşaatı olduğu öğrenildi, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Tokyo Seçim Sonuçları
Tokyo Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tokyo Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Güncel

Japonya Tragger Tokyo Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title