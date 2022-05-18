Japonya'da Valiliğin Kovid-19 nedeniyle 'mesai saatlerini kısaltması' yasa dışı bulundu

Japonya'da mahkeme, Tokyo Valiliğinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir restoran zincirine "mesai saatlerini kısaltması" talimatı vermesinin "yasa dışı" olduğuna hükmetti.

Tokyo Bölge Mahkemesindeki duruşmada, Global-Dining Inc. firmasının, Mart 2021'de salgına karşı mesai saatlerinin düşürülmesi talimatı veren Tokyo Metropol Valiliğine açtığı dava görüldü.

Hakim Heyeti Başkanı Norihiro Matsuda, restoranın salgın önlemlerinin yerinde olduğunu belirterek, "Firmanın enfeksiyonların topluma yayılma riskini artırdığını kabul etmek zor." dedi.

Gereğine yönelik makul izahat getirilemeyen talimatın "yasa dışı" bulunduğuna hükmeden Japon hakim, talimatın aynı zamanda "davacıya dezavantaj getirdiğine ve yayımlanmasına ihtiyaç bulunmadığına" hükmetti.

Matsuda, Valiliğin danıştığı salgın uzmanlarının "talimata duyulan ihtiyacı kabul ettiğini" ancak Valilik yetkililerinin bu konuda atıfta bulunabileceği hiçbir emsal bulunmadığını da kaydetti.

Dava kapsamında firmanın tazminat talebi ise reddedildi.