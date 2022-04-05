Japonya'da Tüylü Dostların Dünyasına Hoş Geldiniz

TOKYO, 5 Nisan (Xinhua) -470'in üzerinde fuar standında vakit geçiren evcil hayvanlar, yarışmalara katıldı, fotoğraf çektirdi ve yeni kıyafetler seçti.Bir baba, çocuğunu ve evcil hayvanlarını Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Big Sight'ta düzenlenen Interpets Asia Pacific fuarını ziyarete götürüyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)İnsanlar evcil hayvanlarını, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Big Sight'ta düzenlenen Interpets Asia Pacific fuarını ziyarete götürüyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Big Sight'ta düzenlenen Interpets Asia Pacific fuarında bakım yarışmasına katılan bir yarışmacı, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Big Sight'ta düzenlenen Interpets Asia Pacific fuarında bakım yarışmasına katılan yarışmacılar, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Big Sight'ta düzenlenen Interpets Asia Pacific fuarında köpekler için yeni satın aldığı kıyafetleri tutan bir kadın, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Big Sight'ta düzenlenen Interpets Asia Pacific fuarında köpeklerinin fotoğraflarını çeken insanlar, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Big Sight'ta düzenlenen Interpets Asia Pacific fuarında bakım yarışmasına katılan yarışmacılar, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)