Japonya'da "Türkiye: Dayanıklı Yatırım Partnerin" resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da katılımıyla " Türkiye : Dayanıklı Yatırım Partnerin" temalı resepsiyon gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, Türkiye Yüzyılı vesilesiyle Tokyo Büyükelçiliğinde düzenlediği, "Türkiye: Dayanıklı Yatırım Partnerin" temalı resepsiyona, Türkiye ve Japonya'dan yetkililerin yanı sıra Türk, Japon ve uluslararası birçok yatırımcı katıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi'nin bu ay içinde Türkiye'de temaslar bulunduğunu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun da Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi marjında bir araya geldiğini hatırlattı.

2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin, 2024'ün Türkiye ve Japonya diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yılı olduğunu belirten Güngen, "Zaman sınavından geçmiş, güvenilir dostlar Türkiye ve Japonya, birlikte çalışmak için her fırsatı aramayı sürdürmeli." ifadelerini kullandı. Güngen, bu özel yıl dönümü vesilelerinin, iki ülkenin olağanüstü ve stratejik partnerliğini geliştirmek için yeterli sebep oluşturduğunu söyledi.

Burak Dağlıoğlu da kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayan Türkiye'nin, son 100 yılda birçok alanda başarılara imza attığını, özellikle son 20 yılda önemli başarılar elde ettiğini ve dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatının 7 kat artarak 250 milyar doları aştığını anımsatan Dağlıoğlu, Türkiye'nin bölgesinde ihracat üssü olarak konumlandığını, Türkiye'ye doğrudan yatırım miktarı ile yatırım yapan firmaların sayısının arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" olarak nitelendirilen Türkiye'nin ikinci yüzyılının başladığını kaydeden Dağlıoğlu, bu yüzyılda ulaşılması gereken iddialı hedeflere sahip olduklarını anlattı. Dağlıoğlu, "Küresel en büyük 10 ekonomiden biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

Son dönemde Türkiye'nin üretim, lojistik, altyapı, enerji ve elektronik sektörlerinde Japonya'dan yatırım çektiğini, bu yatırımları "Türkiye Yüzyılı"nda daha da artırmak istediklerini belirten Dağlıoğlu, "Asya, Afrika ve Avrupa'nın irtibat noktası Türkiye'ye Japon yatırımlarını davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım Ofisi, Japon firmalar için vazgeçilmez partner

Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Guvernörü Hayaşi Nobumitsu, Japonya'nın Türkiye'ye potansiyel yatırım alanları arasında altyapı direncinin artırılması ve karbonsuzlaştırma projelerinin yer aldığını kaydetti.

"Avrupa'ya ihracatın cazibeli üssü olmayı sürdürmek istiyorsa Türkiye, sanayisini karbondan arındırması gerekecektir." diyen Hayaşi, daha fazla Japon firmanın yatırım konusunda Türkiye'ye ilgisinin artacağına inandığını belirtti.

Türkiye ve Japonya arasındaki uzun vadeli dostluk ilişkisinin öneminin altını çizen Hayaşi, "Bana göre, Türkiye'ye yatırım yapılmasında ve daha fazla iş üretilmesinde oldukça fazla cazibe var." dedi.

Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) Başkan Yardımcısı Sendai Mitsuhito, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, Türkiye'de iş üretecek Japon firmalar için vazgeçilmez partner niteliği taşıdığına inandığını belirtti.

Sendai, diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2024'te, Türk Hava Yollarının (THY) doğrudan seferlerinin sayısını artırması dahil, 100. yılı kutlayacak birçok etkinlik dolayısıyla iş ve turizm alanlarında, karşılıklı ivmenin daha da yükseleceğini söyledi.

Sendai, "Bizden öncekilerin Meiji döneminden (1868-1912) beri kurduğu olağanüstü dostluk temelinde, gelecek 100 yılda da Japonya ve Türkiye'nin birlikte daha iyi bir dünya inşa etmek için el ele çalışacağını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkent Tokyo merkezli Sojitz Corp. Altyapı ve Sağlık Hizmeti Departmanı Yöneticisi Nişikawa Takefumi de konuşmasında, Japon firma olarak, yapımında rol üstlendikleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin, Türk halkına sunduğu hizmeti ve bunun başarısını görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.