Japonya'da Türk İzleri Belgeseli THY Seferlerinde İzlenebilecek

" Japonya'da Türk İzleri" belgesel filmi, Türk Hava Yolları'nın (THY) dünya genelindeki tüm seferlerinde izlenebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan, yönetmenliğini Umut Mete Soydan'ın üstlendiği film, 10 Ağustos'tan itibaren yeniden THY'nin tüm seferlerinde 3 farklı dil seçeneğiyle yayınlanacak.

THY'nin uçak içi eğlence sisteminde yer alan film ve belgeseller, Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir rol üstleniyor.

Yönetmen Soydan, başdanışmanlığını Prof. Dr. Selçuk Esenbel'in yapacağı, Türkiye ile Japonya arasındaki afet geçmişleri ve tarihi ticaret yolunu konu alan film projesini de 2026 yılında izleyiciyle buluşturmayı planlıyor.