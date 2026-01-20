Haberler

Japonya'da 3 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu

Güncelleme:
Kumamoto eyaletinde bir turistik helikopter, Aso Yanardağı çevresinde uçuş yaparken kayboldu. Helikopterde bir pilot ve iki Tayvanlı yolcunun bulunduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde üç kişiyi taşıyan turistik helikopterin kaybolduğu belirtildi.

Yomiuri Shimbun gazetesinin haberine göre Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, turistik bir helikopterin Kumamoto'daki Aso Yanardağı çevresinde uçmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, helikopterde bir pilot ile Tayvan'dan 2 yolcunun yer aldığı aktarıldı.

Helikopterin uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği ancak planlanan dönüş saatinde üsse dönmediği kaydedilen açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

