Japonya'da Tsunami Uyarısı: Kamçatka'daki Depremin Ardından Önlem Alındı

TOKYO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısı açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyıları boyunca uzanan geniş bölge için tsunami uyarısı yayımlandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın çarşamba sabahı yerel saatle 09.40'ta yayımladığı uyarıyla, üç metreye kadar ulaşması beklenen dalgalar nedeniyle önceki uyarı tam alarm seviyesine yükseltildi.

Uyarı, Hokkaido'dan Wakayama vilayetine kadar uzanan bölgede yer alan Aomori, Iwate, Miyagi, Fukuşima, Chiba, İbaraki, Şizuoka gibi kıyıdaki bölgeleri ve İzu adalarının bir kısmını içeriyor.

Yetkililer, bölge sakinlerine vakit geçirmeksizin yüksek yerlere gitmelerini, yakınlarda böyle bir yerin bulunmaması halinde ise sağlam binaların üst katlarına çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Meteoroloji Ajansı, tsunami dalgalarının tahmin edilen yükseklikleri aşabileceğini, iç kesimlere doğru ilerleyebileceğini ve artan şiddetle birden fazla dalga halinde ulaşabileceğini vurguladı.