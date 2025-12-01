Haberler

Japonya'da Tayvan'a Yakınlık Duygusu Yükseliyor

Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların %74,5'i Tayvan'a yakınlık hissettiğini belirtirken, %63,6'sı Tayvan'ı güvenilir buldu. Bu sonuçlar, Tayvan'ın Japon halkı arasındaki imajını güçlendiriyor.

Japonya'da gerçekleştirilen resmi bir araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 74,5'i Tayvan Adası'na yakınlık hissettiğini bildirdi.

Japonya'daki Taipei Ekonomi ve Kültür Temsilciliğinin ekim sonu çevrim içi araştırmasında 1000 yetişkin Japonya vatandaşına Tayvan'a yönelik duyguları soruldu.

Katılımcıların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyduğunu, yüzde 63,6'sı Ada'yı güvenilir bulduğunu ve yüzde 68,5'i Tokyo-Taipei ilişkilerini olumlu gördüğünü bildirdi.

Tayvan'ın Japonya nezdindeki misyon temsilcisi Lee Yi-yang, ABD merkezli sosyal medya uygulaması X hesabından yaptığı açıklamada Japon halkına teşekkürlerini bildirdi.

Birçok ülkede "Tayvan ile Çin anakarası vatandaşı" arası ayrımın anlaşılmasında zorlanıldığını belirten Lee, Japon halkının ise "bu farkı açıkça anlayabildiğini" belirtti.

Başkent Tokyo'da bulunan Taipei Ekonomi ve Kültür Temsilciliği, Tayvan yönetiminin bu ülkedeki fiili büyükelçiliği görevini üstleniyor.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
