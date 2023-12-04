Japonya'da Tavuk Çiftliğinde Patojenik Kuş Gribi Salgını

Japonya'nın Kagoshima vilayetinde bulunan bir tavuk çiftliğinde son derece patojenik bir kuş gribi salgını görüldüğü doğrulandı. İzumi kentindeki çiftlikte itlaf çalışmaları başladı.

TOKYO, 4 Aralık (Xinhua) -- Japonya, ülkenin güneybatısındaki Kagoshima vilayetinde bulunan bir tavuk çiftliğinde son derece patojenik bir kuş gribi salgını görüldüğünü doğruladı.

Jiji Press tarafından Kagoshima vilayet yönetimine dayandırılan Pazar günkü habere göre, İzumi kentindeki tavuk çiftliğinde yaklaşık 23.000 adet yumurtlayan tavuğu itlaf çalışmaları Pazar sabahı başladı.

Haberde, Cumartesi sabahı yerel bir besi hayvanı hijyen merkezinin, çiftlikte ölen tavuk sayısının arttığına dair bir bildirim aldığı belirtildi.

Basit bir virüs testiyle, ölen 13 tavuktan 3'ü pozitif sonuç verdi. Vilayet yönetimine göre yapılan detaylı genetik inceleme sonucunda enfeksiyon Pazar günü doğrulandı.

Habere göre böylelikle bu sezon Japonya'da bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgınının teyit edildiği dördüncü vaka yaşanmış oldu.