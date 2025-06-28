Japonya'da Tarihi Hatırlama ve Barış Temalı Resepsiyon Düzenlendi

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Çin Büyükelçiliği, Japonya'daki Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak amacıyla anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe 300'den fazla kişi katıldı ve barışın önemi vurgulandı.

TOKYO, 28 Haziran (Xinhua) -- Japonya'daki Çin Büyükelçiliği'nde Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anısına "Tarihi Hatırlamak, Barışı Korumak" temalı bir resepsiyon düzenlendi.

Çarşamba günü düzenlenen anma etkinliğine Japonya'daki 30'dan fazla barış ve dostluk örgütünün temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 300'den fazla kişi katıldı. Tarihin yeniden hatırlanıldığı ve hayatını kaybeden kahramanların anıldığı etkinlikte, barışın önemi vurgulanırken, daha iyi bir gelecek için umutlar dile getirildi.

Resepsiyon başlamadan önce Çin'in Japonya Büyükelçisi Wu Jianghao, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Japon gazileri ve hayatını kaybeden savaş kahramanlarının aile temsilcilerine içten selamlarını iletti.

Wu, Japon militarizminin saldırı savaşı başlatarak Çin ve diğer Asya ülkeleri halklarına karşı acımasız suçlar işlediğini, bu suçların ciddi felaketlere yol açtığını ve Japon halkının da büyük acılar çektiğini söyledi.

Savaşın sorumluluğunun Japon halkına değil, küçük bir militarist gruba ait olduğunu belirten Wu, Çin'in barışsever Japon halkıyla birlikte tarihten ders almaya, geleceğe bakmaya, saldırganlık tarihini çarpıtan, yücelten veya inkar eden tüm yanlış söylem ve eylemlere karşı kararlılıkla mücadele etmeye ve tarihsel gerçeği birlikte savunmaya ve barış meşalesini nesilden nesile aktarmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlikte Japonya Sosyal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Hattori Ryoiçi de parti lideri Fukuşima Mizuho adına bir konuşma yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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