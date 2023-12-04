Japonya'da Sonbahar Sıcaklığı Rekor Seviyeye Ulaştı

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin bu sonbahardaki ortalama sıcaklığının, kayıtların tutulmaya başlandığı 1898 yılından bu yana görülen en yüksek sıcaklık olduğunu açıkladı. Sıcaklıkların küresel ısınma ve batı rüzgarlarıyla ilişkili olduğu belirtilirken, ülkenin alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar yaşamaya devam etmesi bekleniyor.

TOKYO, 4 Aralık (Xinhua) -- Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin bu sonbahardaki ortalama sıcaklığının, kayıtların tutulmaya başlandığı 1898 yılından bu yana görülen en yüksek sıcaklık olduğunu açıkladı.

Ajans, Eylül ayından Kasım ayına kadar sıcaklığın ülke ortalamasının 1,39 santigrat derece üzerinde seyrettiğini ve aradaki farkın 0,9 santigrat derece olduğu geçen sonbaharda kaydedilen rekoru kırdığını belirtti.

Ajansa göre bu yıl Eylül ayı başladıktan sonra bile sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ederken, 153 bölgenin 87'sinde ortalama sonbahar sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı.

Tokyo'nun merkezinde sıcaklık 7 Kasım'da 27,5 santigrat dereceye ulaşarak, 100 yıl içinde ilk kez ayın en yüksek rekorunu yeniledi.

Bu yıl ilkbahardaki ortalama sıcaklıklar ortalamanın 1,59 santigrat derece üzerinde, yazın ise 1,76 santigrat derece üzerinde gerçekleşerek şimdiye kadarki en yüksek seviyeleri gördü.

Hava durumu yetkilileri, alışılmadık derecede yüksek sıcaklıkları küresel ısınmaya ve batı rüzgarlarına bağlarken, ülkenin alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar yaşamaya devam etmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.