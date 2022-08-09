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Japonya'da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı

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- Japonya'da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda bölgede su baskınları yaşanırken, 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı.

- Japonya'da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı

HOKKAIDO - Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda bölgede su baskınları yaşanırken, 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Hokkaido ve Aomori eyaletleri başta olmak üzere farklı kesimlerinde dün geceden bu yana etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hokkaido eyaletindeki bazı kırsal ve kentsel bölgelerde su baskınları yaşanırken, birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Aomori eyaletindeki Nakamura ve Iwaka nehirleri taşarken, birçok akarsuda su seviyeleri kritik düzeye ulaştı. Hirosaki şehrindeki 23 bin 594 hanede yaşayan 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapılırken, yerel otoriteler riskli bölgelerde bulunan sakinleri binaların üst katlarına ya da yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyardı.

Japonya Meteoroloji Ajansı uyardı

Yağışların etki alanını genişleterek süreceği uyarısında bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı ise, sel ve toprak kayması riskinin yanı sıra, hortum ve dolu gibi doğa olaylarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu. Yerel otoriteler de, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri muhtemel tahliye emirlerine karşı tetikte olmaya çağırdı.

Japonya'nın Fukui, Yamagata, Niigata, Fukuşima, Ishikawa ve Toyama eyaletlerinde 4 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelan felaketinde 2 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.

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İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Güncel

Japonya su Güncel Haberler

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