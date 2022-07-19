Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi - Haberler

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Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi

Japonya'nın güneybatısında etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Japonya'nın güneybatısında etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Kyuşu bölgesindeki Fukuoka, Saga, Oita kentlerinde ve ülkenin güneyindeki Yamaguchi kentinde şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor.

JMA, Kyuşu bölgesinde ve Yamaguchi kentinde etkili olan yağışların sel felaketine yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Yangın ve Afet İdare Ajansı tarafından Yamaguchi, Shimane, Ehime, Fukuoka ve Saga bölgelerinde toplam 482 bin kişi için tahliye emri verildi.

Ülkede bazı tren seferlerinin askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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