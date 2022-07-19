Japonya'da şiddetli yağış alarmı - Haberler

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Japonya'da şiddetli yağış alarmı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Japonya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde sel baskınları yaşanırken, 470 bin kişi için tahliye emri verildi.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde sel baskınları yaşanırken, 470 bin kişi için tahliye emri verildi.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Japonya'nın Fukuoka, Saga, Oita, Yamaguchi ve Shimane eyaletlerindeki bazı bölgelerde sel baskınları yaşanırken, nehir su seviyelerinin kritik düzeye ulaştığı açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) uyarılarının ardından yerel otoriteler bu sabah itibariyle riskli bölgelerdeki 220 bin hanede yaşayan 470 bin kişiye yönelik tahliye emri yayınlarken, uzmanlar olası su baskınlarına ve yeni tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Yetkililer, şiddetli yağışların yarın sabaha kadar süreceğini ve vatandaşların yıldırım çarpması ve şiddetli rüzgarlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ADRES DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz Cuma günü Higashi Matsushima, Sendai, Osaki ve Furukawa şehirleri ile Matsushima ve Osato kasabaları başta olmak üzere Miyagi eyaletinin birçok bölgesinde şiddetli yağışın neden olduğu su baskınları yaşanmıştı. Iwate ve Miyagi eyaletlerindeki birçok nehirde su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği açıklanırken, Matsushima kasabasında 14 farklı bölgede heyelan yaşandığı kamuoyuna yansımıştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sendai şehrindeki 106 bin haneye yönelik tahliye emri yayınlanmıştı.

(Burak Ersoy - İHA)

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