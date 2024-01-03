Japonya'da Şiddetli Deprem: Ölü Sayısı 73'e Yükseldi

NANAO, 3 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın orta kesiminde yer alan Ishikawa eyaletinde Çarşamba günü yerel saatle 08.00 itibarıyla bir dizi şiddetli deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar ve daha fazla hasar raporu gelmeye devam ederken, ölü sayısı ise 73'e yükseldi.