Japonya'da Sıcaklık Rekorları Kırılıyor, 40 Dereceyi Aştı

Japonya'da yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ederken, termometreler bugün Kuwana'da 40 derecenin üzerini gösterdi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, ülkenin birçok kentinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığı bugün Kuwana'da 40,4 derece ölçüldü.

Termometreler, Hyogo eyaletinin Nishiwaki kentinde 39,3 ve Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu kentinde 39,2 dereceyi gösterdi.

Yetkililer, ülkedeki 47 vilayetin 32'si için sıcak çarpması riski uyarısı yapıldığını belirterek, vatandaşlara tehlikeli seviyeye ulaşan sıcaklıklara karşı önlem almaları çağrısında bulundu.

Sıcaklığın mevsim normallerini aşmadığı bazı bölgelerde ise yaklaşmakta olan tropik fırtınanın etkisinin görüldüğü ifade edildi.

Rekor sıcaklıklar

Japonya'nın Hyogo eyaletinin Tanba kentinde 30 Temmuz'da termometrelerin 41,2 dereceyi göstermesiyle sıcaklıklar, en son 5 yıl önce görülen ve ülkedeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçen 41,1 dereceyi aşmıştı.

Takahashi'de ise hava sıcaklığı 31 Temmuz'da 40,4 dereceye ulaşmıştı.

Japonya'da 21-27 Temmuz'da 10 bin 804 kişi sıcaklık kaynaklı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, 16 kişi hayatını kaybetmişti.