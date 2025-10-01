Japonya'da Sıcak Çarpması Vakaları 100 Bini Aştı

Japonya'da bu yıl mayıstan 28 Eylül'e kadar olan dönemde 100 binden fazla kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvurdu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (FDMA) yapılan açıklamada, mayıstan 28 Eylül'e kadar ülke genelinde 100 bin 143 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu belirtildi.

Böylelikle, Japonya'da ilk kez hava sıcaklıklarının yüksek olduğu dönemde sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 100 bini geçti.

Bu yıl 116 hastanın sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, hastaneye başvuranlardan 36 bin 488'inin yatarak tedavi gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, sıcak çarpması geçirenlerden 57 bin 235'inin 65 yaş ve üstü olduğu kaydedildi.

Japonya'da geçen yıl, 97 bin 578 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvurmuştu.