Japonya'da Samuray Festivalinde Sıcak Çarpması: 2 At Telef Oldu

Japonya'da düzenlenen geleneksel samuray festivalinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle 111 at sıcak çarpmasından etkilendi, 2 at telef oldu. Festivalde 400'den fazla katılımcı at üzerinde yarışırken, 120 binden fazla kişi izledi. Sıcaklıkların son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.