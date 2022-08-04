Japonya'da sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı - Haberler

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Japonya'da sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya'da sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya'nın kuzeydoğusunda ve orta kesimlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişinin tahliye edilmesi istendi.

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Japonya'nın kuzeydoğusunda ve orta kesimlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişinin tahliye edilmesi istendi.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), son 24 saatte yağan yağmurun genellikle ağustos ayında görülen toplam yağışların iki buçuk katı olduğunu açıkladı.

Yangın ve Afet İdare Ajansından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların etkili olduğu Yamagata ve diğer beş kentte yaklaşık 107 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle bazı tren seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yayımlanan görüntülerde, Yamagata ve Niigata kentlerinde yerleşim yerlerindeki bazı ev ve arabaların sular altında kaldığı yer alıyor.

Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, sellerde 2 kişinin kayıp olduğunu ve Niigata kentinde 1900 haneye elektrik verilemediğini açıkladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Kyodo News Japonya Güncel Haberler

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