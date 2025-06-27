Japonya'da Pirinç İthalatı Mayısta Rekor Kırdı

Japonya'da temel gıdalardan pirinçteki fiyat artışlarının etkisiyle ülkede özel sektörün mayıstaki gümrüklü pirinç ithalatı, 2024 mali yılı toplam ithalatının 3,5 katına çıktı.

Japonya Maliye Bakanlığı, özel sektörün aylık bazda gümrüklü pirinç ithalatı ön verilerini yayımladı.

Verilere göre ülkede mayısta 10 bin 605 ton pirinç ithal edildi. Aylık bazda ithalat rakamı ilk kez 10 bin ton sınırını aştı.

Böylelikle mayıs ayındaki ithalat, 2024 mali yılında toplam pirinç ithalatının 3,5 katına ulaştı.

İthalat yapılan ülkelerden ABD, 7 bin 894 tonla birinci sırada yer aldı. ABD'yi sırasıyla Tayvan, Tayland ve Vietnam izledi.

Japonya'da 2024 yılı mayıs ayında özel sektör sadece 115 ton pirinç ithal etmişti.

Sektörün "talep farkındalığı"

Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığının açıklamasında, mayısta oldukça yüksek oranda artışın sebebi, özel sektörde oluşan "talep farkındalığına" bağlandı.

Açıklamada "İthalatın keskin bir şekilde artmış olması, özel şirketlerin, yüksek iç pirinç fiyatları zemininde, ithal pirince belirli bir talep olduğuna karar vermesi nedeniyle gerçekleşmiş olabilir." ifadesi kullanıldı.

Ulusal basında ülke içinde yerli pirincin fiyatındaki artışların, Japon müşterileri daha ucuz alternatiflere yönlendirdiği aktarıldı.

Artan pirinç fiyatları

Japonya'nın geleneksel mutfağında önemli yer tutan pirinç üretiminin, son dönemde iklimsel olaylar ve doğal afetler nedeniyle olumsuz etkilenmesi üzerine Tokyo hükümeti, artan fiyatları baskılamak amacıyla bu yıl ilk defa şubatta yaklaşık 210 bin ton acil durum pirinç rezervini piyasaya sürmüştü.

Hükümetin bu hamlesine rağmen ülke genelinde pirinç fiyatları artmaya devam etti.

Hükümet verilerine göre, mart ayının son haftasında 5 kilogramlık pirincin ortalama fiyatı, geçen yıla kıyasla iki kat artarak 4 bin yene (yaklaşık 28 dolar) yükseldi.