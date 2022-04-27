Japonya'da Pediatrik Diş Hekimlerini Eğiten Çocuk Robot - Haberler

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Japonya'da Pediatrik Diş Hekimlerini Eğiten Çocuk Robot

DailyMotion.com - Güncel
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Mühendis Hiroki Takimoto sakince masanın üzerinde yatan ve çığlık atan çocuk büyüklüğünde bir oyuncak bebeğe bakıyor.

Mühendis Hiroki Takimoto sakince masanın üzerinde yatan ve çığlık atan çocuk büyüklüğünde bir oyuncak bebeğe bakıyor.

Ancak oyuncak bebek, bir çocuk oyuncağı değil, diş hekimlerini eğitmek için tasarlanmış, tıbbi semptomları taklit edebilen bir robot.

DailyMotion.com / Güncel

Robot, Güncel, Haberler

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