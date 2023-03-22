Japonya'da Parklar Kiraz Çiçekleriyle Pembeye Büründü

TOKYO, 22 Mart (Xinhua) -- Japonya'da bahar, ikonik kiraz çiçeklerinin tüm ülkeyi pembe bir ihtişama dönüştürdüğü büyülü bir mevsim.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Park'ta ilkbahar ekinoksu gününde piknik yapan ziyaretçiler, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

TOKYO, 22 Mart (Xinhua) -- Japonya'da bahar, ikonik kiraz çiçeklerinin tüm ülkeyi pembe bir ihtişama dönüştürdüğü büyülü bir mevsim.

Doğu Asya ülkesinin başkenti Tokyo'nun en büyük şehir parklarından biri olan Yoyogi Park, bir tabloyu andıran manzarayı seyretmek, romantik anlar yakalamak veya çiçek açan kiraz ağaçlarının altında piknik yapmak isteyen ziyaretçilerle dolup taştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Park'ta ilkbahar ekinoksu gününde kiraz çiçeklerinin fotoğrafını çeken bir ziyaretçi, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Park'ta ilkbahar ekinoksu gününde kiraz çiçeklerinin önünde özçekim yapan ziyaretçiler, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Park'ta ilkbahar ekinoksu gününde piknik yapan ziyaretçiler, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Park'ta ilkbahar ekinoksu gününde boş zamanlarının tadını çıkaran ziyaretçiler, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Park'ta ilkbahar ekinoksu gününde piknik yapan ziyaretçiler, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Park'ta ilkbahar ekinoksu gününde piknik yapan ziyaretçiler, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Park'ta ilkbahar ekinoksu gününde piknik yapan ziyaretçiler, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)