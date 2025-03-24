Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti

Kayyum atanan CHP'li belediyede deprem! İstifalar art arda geldi
İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak

İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse bir ilk olacak
Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum

Sorgudan yeni detay! İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler
Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı

"Kılıçdaroğlu gelen bilgiyi Özel'e verdi ama ciddiye alınmadı"

Japonya'da Orman Yangını: 2 Bin 800 Kişi Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın batısındaki Okayama ve Ehime bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 2 bin 800 kişi tahliye edildi. Yangınların söndürme çalışmaları sürerken, askeri helikopterler havadan müdahale ediyor.

Japonya'nın batısında çıkan orman yangınının ardından bölgede yaklaşık 2 bin 800 kişi için tahliye emri çıkarıldı.

Kyodo News'in haberine göre, yetkililer, Okayama ve Ehime bölgelerinde dün başlayan orman yangınlarının devam ettiğini açıkladı.

Okayama'da toplam 250 hektarlık alanı kül eden yangının Ehime bölgesinde ise 119 hektarlık alanı sardığını kaydeden yetkililer, yaklaşık 2 bin 800 bölge sakini için tahliye emri verildiğini duyurdu.

Yetkililer, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü ve askeri helikopterlerin orman yangınına havadan müdahale ettiğini bildirdi.

Yangınlar nedeniyle herhangi bir yaralanma bildirilmediği, Okayama'da birkaç evin yandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title