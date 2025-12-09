Haberler

Japonya'da ABD'nin Nükleer Enerjiyle Çalışan Uçak Gemisinin Yokosuka'ya Konuşlandırılması Protesto Edildi

Güncelleme:
Japonya'nın Yokosuka kentinde, ABD'ye ait nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisinin konuşlandırılması protesto edildi. Protestoya katılan yaklaşık 1.000 kişi, Japonya'nın barışçıl anayasasının korunması ve savaşa karşı çıkılması taleplerini dile getirdi.

TOKYO, 9 Aralık (Xinhua) -- Japonya'nın Kanagawa eyaletinin Yokosuka kentinde ABD'ye ait nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisinin bölgeye konuşlandırılması protesto edildi.

Japonya yayımlanan Shimbun Akahata gazetesinin haberine göre sivil toplum kuruluşlarının pazar günü düzenlediği protestoya yaklaşık 1.000 kişi katıldı. Protesto gösterisinde Japonya'nın barışçıl anayasasının 9. maddesinin korunması ve savaşa karşı çıkılmasını içeren talepler dile getirildi.

Japonya Komünist Partisi'nden Temsilciler Meclisi Milletvekili Akamine Seiken, mitingde yaptığı konuşmada savaş tehditlerini körükleyen ve askeri genişlemeyi teşvik eden politikalara karşı çıkılması çağrısı yaptı.

Uçak gemisinin, ABD donanmasının 7. Filo'sunun ana üssünün bulunduğu Yokosuka kentine konuşlandırıldığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
