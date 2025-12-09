Japonya'da ABD'nin Nükleer Enerjiyle Çalışan Uçak Gemisinin Yokosuka'ya Konuşlandırılması Protesto Edildi

TOKYO, 9 Aralık (Xinhua) -- Japonya'nın Kanagawa eyaletinin Yokosuka kentinde ABD'ye ait nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisinin bölgeye konuşlandırılması protesto edildi.

Japonya yayımlanan Shimbun Akahata gazetesinin haberine göre sivil toplum kuruluşlarının pazar günü düzenlediği protestoya yaklaşık 1.000 kişi katıldı. Protesto gösterisinde Japonya'nın barışçıl anayasasının 9. maddesinin korunması ve savaşa karşı çıkılmasını içeren talepler dile getirildi.

Japonya Komünist Partisi'nden Temsilciler Meclisi Milletvekili Akamine Seiken, mitingde yaptığı konuşmada savaş tehditlerini körükleyen ve askeri genişlemeyi teşvik eden politikalara karşı çıkılması çağrısı yaptı.

Uçak gemisinin, ABD donanmasının 7. Filo'sunun ana üssünün bulunduğu Yokosuka kentine konuşlandırıldığı bildirildi.