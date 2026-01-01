Japonya'da Noto Yarımadası depreminin 2. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Japonya'da 228 kişinin öldüğü, binlerce ev ve iş yerinin hasar gördüğü Noto Yarımadası depreminin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre ülkenin Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki İşikava eyaletini 2024 yılının ilk gününde vuran "Noto Yarımadası depreminde" ölenler unutulmadı.

İki yıl önceki depremin şiddetli hissedildiği yarımadanın kuzeybatısındaki Wajima ve Suzu kentlerinde anma törenleri düzenlendi. Törenlere yerel bürokrasi ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Depremin üzerinden geçen iki yıla rağmen, Noto Yarımadası genelinde kaplıca otelleri dahil konaklama tesislerinin yaklaşık yarısının halen kapalı durumda olduğu belirtildi.

Wajima'da deprem sonrası çıkan yangında küle dönen ve kentin simge yapılarından kabul edilen tarihi pazar yerinin yeniden inşası faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Kyodo ajansının haberinde İşikava eyaleti genelinde 18 bin kişinin halen geçici konutlarda yaşadığı, deprem sonrası bölgedeki nüfus hareketliliğinin sanayi ve eğitimi olumsuz etkilediğini kaydedildi.

Geçen yıl kasımda yeniden hizmete açılan ve 220 yılı aşkın bir geçmişe sahip "Biwanso" kaplıca oteli, yeniden yapılanma kapsamında oda sayısı 68'den 11'e düşürüldü.

1-5 Ocak 2024'te İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre büyüklükleri 5 ile 7,6 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

228 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce ev ve iş yerinin yıkıldığı depremde, altyapı sorunu nedeniyle su ve elektrik kesintileri yaşanırken tedarik zincirleri ve yerel turizm de olumsuz etkilenmişti.