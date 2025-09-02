Japonya'da NHK Çalışanına Senkaku Adaları Yüzünden 75 Bin Dolar Ceza

Japonya'da devlet televizyonu NHK'nin eski Çinli çalışanı, tartışmalı Senkaku Adaları'na "Çin aidiyeti" atfettiği için 11 milyon yen (75 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Tokyo Bölge Mahkemesinde, geçen yıl canlı ve deniz aşırı bir NHK radyo programında "adaların Çin'e ait olduğunu" iddia eden ve ismi paylaşılmayan Çin vatandaşı aleyhine açılan dava karara bağlandı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Adaçi Kenta, duruşmada, 49 yaşındaki davalının açıklamasının "kamuoyunun NHK'de yayımlanan içeriklerin nesnelliği ve doğruluğuna güveni ciddi şekilde zedelediğini" bildirdi.

Mahkeme kararı doğrultusunda, Senkaku Adaları'nı "Çin toprağı olarak tanıtması ve hazırlanmış senaryodan sapması" nedeniyle, Çin vatandaşının 11 milyon yen (75 bin dolar) tazminat ödemesine hükmedildi.

Olay

19 Ağustos 2024'te Çinli çalışan, başkent Tokyo'da tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na ilişkin yayımlanan haber sunumunda, hazırlanan metnin dışına çıkarak Senkaku Adaları hakkında değerlendirme yaptı.

Adaların Çin'e ait olduğunu savunan kişi, 1937-1938'de Japon İmparatorluk Ordusu askerlerince Çin vatandaşlarının topluca öldürülmesi ve tahrip edildiği Nanjing katliamının da unutulmaması gerektiğini bildirdi.

NHK'ye bağlı şirkette sözleşmeli olarak çalışan Çin vatandaşının sözleşmesi, yayın sonrası 21 Ağustos 2024'te feshedilmişti.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatısındaki Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.