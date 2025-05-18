Japonya'da Nakba Günü Gösterisinde İsrail'e Protesto

- Japonya'da Nakba Günü gösterisinde İsrail protestosu

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen Filistin destekçileri, 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinde edilmesiyle sonuçlanan Nakba (Büyük Felaket) Günü gösterisinde İsrail'i protesto etti.

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına bir tepki de Japonya'dan geldi. Tokyo'daki Shinjuku Tren İstasyonu önünde toplanan Filistin destekçileri, 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinden edilmesiyle sonuçlanan Nakba (Büyük Felaket) Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride İsrail'i protesto etti. İsrail'e sivillere yönelik saldırılarını durdurma ve Filistin topraklarından çekilme çağrısı yapan göstericiler, "Hemen şimdi ateşkes", "Soykırımı durdurun" ve "Nehirden denize özgür Filistin" gibi sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

"Herkes Filistinlilerin çektiği acıları görmeli"

İsrail'in işgal ve soykırımını protesto etmek için gösteriye geldiğini söyleyen Alman vatandaşı Nasa Baruth, "Tokyolulara işgal ve soykırıma karşı bizimle birlikte tepki gösterme çağrısında bulunmak için buradayım. Herkes Filistin'de yaşananları ve Filistinlilerin çektiği acıları görmeli" ifadelerini kullandı.

Japon vatandaşı Hiroko Matsuyama da İsrail'in Filistin politikasına tepki göstermek için gösteriye geldiğini belirterek, "Filistinliler ile dayanışma göstermek için buradayım. İsrail'in artık durmasını istiyorum. İnsanlığın yanında yer almak istediğim için buraya geldim" şeklinde konuştu.

ABD vatandaşı Latisha Allison da insanların Gazze'de yaşananlara tepkisiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kimsenin yaşamı elinden alınmamalı. İnsanlar diğerlerinin sorunlarıyla ve başka ülkelerin durumları ile de ilgilenmeli" dedi.